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Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gece kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. Uzun namlulu silahlarla saldırıyı gerçekleştiren ve dün akşam tekneyle kaçtıkları belirlenen şüphelileri arama çalışması ise sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Halil Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Falyalı'nın şoförü de saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin dün akşam KKTC'den sürat teknesi ile kaçtıkları belirlendi. KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ise 1 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltında

KKTC'de ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düzen olay sonrası Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Açıklamada, "8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise, "KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.

Halil Falyalı cinayetiyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan buldu. Öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.

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İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Halil Falyalı, Saldırı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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