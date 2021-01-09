Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı

09.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:00
Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde örgüt saflarında sivillere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve Ankara'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SURİYE'DE SİVİLLERİ KATLETTİLER

İhbarı değerlendiren ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.E.H ve M.H'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı

KONTEYNERDE KALMIŞLAR

Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adresi izlemeye başladı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede bulunan Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladı. İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlıların, bir süre sonra Suriye'deki çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.

Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı

ÇOK SAYIDA SİLAHLI EYLEME KATILMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler M.E.H ve M.H. saklandıkları konteynerde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Haber Yorumları (1)
HELAL: eski Türkiyeye mi sandınız dingonun ahırı gibi zıplayacaktınız haaa. helal tüm güvenlik birim ve kuruluşlarında vb. görev yapanlara. göz açtırmayın suçlulara
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 14:12:20. #1.14#
title