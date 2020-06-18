Son dakika haberi | Evden kaçan muhabbet kuşunu bulana, para ödülü verecek
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Son dakika haberi | Evden kaçan muhabbet kuşunu bulana, para ödülü verecek

Son dakika haberi: AYDIN'ın Efeler ilçesinde Mutlu Koça (31), 6 gün önce evin balkonundan kaçan 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu sokak sokak gezip, ilanlar vererek, arıyor.

Son dakika haberi | Evden kaçan muhabbet kuşunu bulana, para ödülü verecek
18.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:01

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Mutlu Koça (31), 6 gün önce evin balkonundan kaçan 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu sokak sokak gezip, ilanlar vererek, arıyor. Koça, 'Oğlum' dediği muhabbet kuşunu bulan kişiyi bir miktar parayla ödüllendireceğini söyledi.

Efeler'de yaşayan ve öğretmenlik yapan Mutlu Koça'nın 'Fıstık' isimli muhabbet kuşu, 13 Haziran akşamı, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinin balkonundan uçtu. Koça, 3 yıldır ailesiyle baktığı sarı renk olan, erkek muhabbet kuşunu, elinde kafesiyle mahalle çocuklarının da yardımıyla sokak sokak aradı. Koça, kuşunu bulamayınca sosyal medyada kayıp ilanı verdi. Üzerinde 'Fıstık'ın fotoğraflarının bulunduğu ilanlar bastırıp, duvarlara yapıştıran Koça, kuşunu bulup, getireni para ile ödüllendireceğini duyurdu.

'Fıstık'ın, kendileri için ailenin bireyi olduğunu belirten Mutlu Koça, "'Fıstık', 6 Eylül 2017'de evimizin balkonuna geldi. Serin bir sabahtı. 'Kapıyı açın da içeri gireyim' der gibi bakıyordu. Bunun üzerine kapıyı açtık. Evmize girdiği gibi hayatımıza da girmiş oldu. Anne, babamın torunu, benim ise oğlum gibi oldu. 3 yıldır da bizimleydi. O çok seviyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

'Fıstık'ı bulabilmek için her yolu denediğini belirten Koça, "İsmine duyarlı bir kuş. Kaybolmasından sonra sokaklarda ismiyle seslenip, cep telefonumdan kuş sesi açarak çok aradım. Sonuç alamayınca internetten ödüllü ilanlar koydum ama bulamadım. Hayatta kalma iç güdüsü olan, insancıl bir kuş. Bize geldiği sabah hayatta kalmaya çalışıyordu. Kaybolduğu akşam da bir yere sığınıp hayatta kalma iç güdüsü ile bir yere sığınmıştır, diye düşünüyorum. Eğer görmüş olan veya bulan olursa lütfen getirsin. Bulana vadettiğim gibi ödül de vereceğim" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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