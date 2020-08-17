Son dakika haberi... Evdeki yangında felçli koca öldü, eşini köylüler kurtardı Gelen son dakika haberlerine göre BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Dereköy köyünde, evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan felçli Hasan Hüseyin Sarıca (64) hayatını kaybetti, eşi Neriman Sarıca (60) köylüler tarafından kurtarıldı.

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Dereköy köyünde, evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan felçli Hasan Hüseyin Sarıca (64) hayatını kaybetti, eşi Neriman Sarıca (60) köylüler tarafından kurtarıldı.

Yangın, Dereköy köyünde dün gece yarısı, Hasan Hüseyin-Neriman Sarıca çiftinin evinde çıktı.

Yangını fark eden köylüler, hemen yardıma koştu. Evden Neriman Sarıca'yı çıkarmayı başaran köylüler, alevlerin arasında kalan felçli Hasan Hüseyin Sarıca'ya ulaşamadı.İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren AFAD ve jandarma ekipleri, Hasan Hüseyin Sarıca'nın cansız bedenini buldu. Sarıca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhtar Hasan Özkan, "Elektrikler kesildi, o anda dışarı çıktım ve yangını fark ettim. Hemen geldik, müdahale ettik. Hanımını kurtardık ama rahmetliye ulaşamadık. Allah rahmet eğlesin. Çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: DHA