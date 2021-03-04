Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi

04.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:16
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge kapsamında Eskişehir ve Kütahya'da denetimler yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge kapsamında Eskişehir ve Kütahya'da denetimler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme sürecine geçildiğini açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge kapsamında, Sağlık Bakanlığı verilerine göre orta riskli şehirler arasında yer alan Eskişehir ile yüksek risk grubundaki Kütahya'da denetim yapıldı. Eskişehir'deki denetime Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Tepebaşı ilçesinde İsmet İnönü Caddesi ve Porsuk Bulvarı'ndaki restoran ve kafelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri yapıldı. 

KÜTAHYA YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKütahya'da yapılan denetimlere ise, Kütahya Valisi Ali Çelik, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulmuttalip Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı. Denetimler sırasında vatandaşlarla ve işletmecilerle sohbet eden Kütahya Valisi Çelik, yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalınmaması için maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. İl genelinde 'Dinamik Denetim Süreci'nde  bin 200 personelin görev aldığını belirten Çelik, "Kütahya turuncu renk. Yüksek riskli turuncu renkten daha fazla yukarıya gitmemesi, mümkünse sarı ve mavi iller kategorisine ulaşmak için çaba içerisindeyiz. Tüm Kütahyalıların kurallara uymasını istiyoruz. Salgınla birlikte mücadele edersek başarabiliriz. Kütahya'da bin 200 denetim görevlisiyle sahadayız" diye konuştu.

Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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