Son dakika haberi | Eski Kültür Bakanlığı müsteşarı Kemal Baytaş, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberler: Eski Kültür Bakanlığı müsteşarı Kemal Baytaş, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
ANKARA (İHA) - Eski Kültür Bakanlığı müsteşarı Kemal Baytaş, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Türk kültürünü tanıtmak adına önemli çalışmalar yapmış eski Kültür Bakanlığı müsteşarı Kemal Baytaş, 93 yaşında yaşamını yitirmişti. Baytaş için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baytaş'ın cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Baytaş'ın kız kardeşi Gülçin Öztunç, yeğeni Özgür Öztunç, yakın akrabaları ve sevenleri katıldı. Baytaş, Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. - ANKARA