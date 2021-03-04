Son dakika haberi! Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp, öldürdü
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Son dakika haberi! Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp, öldürdü

04.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:28
Son dakika haberi! Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp, öldürdü

Son dakika haberi... NİĞDE'de eski eşi M.K. (47) tarafından cadde ortasında bıçaklanan Halime T. (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NİĞDE'de eski eşi M.K. (47) tarafından cadde ortasında bıçaklanan Halime T. (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. M.K. ile boşandığı eşi Halime T. arasında cadde ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., Halime T.'yi bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halime T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, M.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.


- Niğde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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