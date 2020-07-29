Eski eşi, ünlü Rus atleti bavula koydu, ormana götürdü ve çiçek verip bıraktı Son dakika haberleri... Rusya'nın Novosibirsk kentinde eski bir Rus askeri Yaroslav Fokin (35), boşandığı ünlü Rus sporcu Elena Rukhlyada'yı (34) bıçakla tehdit edip, bir bavula koyarak ormana götürdü.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde eski bir Rus askeri Yaroslav Fokin (35), boşandığı ünlü Rus sporcu Elena Rukhlyada'yı (34) bıçakla tehdit edip, bir bavula koyarak ormana götürdü. Fokin, ormanda bavuldan çıkardığı Rukhlyada'ya çiçek verip, serbest bıraktı. Elena Rukhlyada, geçen yıl yaşanan olayı basınla paylaştı.

Yaroslav Fokin, 2019 yılı Haziran ayında eski eşi gümüş madalyalı sporcu eşi Elena Rukhlyada'yı evine gelerek bıçakla tehdit etti ve mavi bir spor çantasına koydu. Forkin, genç kadını ormana kadar götürdü ve serbest bıraktı. Serbest bırakmadan önce genç kadına bir buket çiçek verdi.

"ÇOK KORKTUM, SESİMİ ÇIKARMADIM"

Rus medyasından Pravda'ya konuşan Rukhlyada, "Çok korktum çünkü bir ay önce bana 'Seni Öldüreceğim. Yavaşça.' demişti. Bu sebeple karşı koyamadım" dedi. 2011 Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan genç kadın, uzun süre bu olay hakkında konuşmadığını çünkü travma yaşadığını ifade etti. Yaroslav Forkin, adam kaçırma suçundan geçen yıl yargılanarak 4,5 yıl hapis cezası aldı.

Kaynak: DHA