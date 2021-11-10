Son dakika haberi | AYRILDIĞI ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ AZİZE GELİNLİKLE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, ayrıldığı arkadaşı Ercan Özkavlak tarafından öldürülen Azize Gülmez (25) toprağa verildi. Azize Gülmez'in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, annesi İlknur Gülmez, "Ah kızım bizi niye bıraktın. Biz sensiz ne yapacağız? diye feryat etti.

Olay dün akşam saatlerinde Bartın Karasu köyünde meydana geldi. Fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartışan Ercan Özkavlak, depoya geldi. Ercan Özkavlak, Azize Gülmez ile konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sırasında Ercan Özkavlak tabancasını ateşleyerek Azize Gülmez'in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depoda çalışan Emrullah Yıldız'ın üzerine ise 3 el ateş etti. Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Azize Gülmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emrullah Yıldız'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Azize Gülmez'in cenazesi Güzelcehisar Köyü Yaylacık Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek, dualar edildi. Anne İlknur ve baba Mehmet Gülmez güçlükle ayakta durdu. Tabutun üzerine gelinlik örtülmesinden sonra anne İlknur Gülmez, 'Ah kızım bizi niye bıraktın. Biz sensiz ne yapacağız' diye feryat etti. Azize Gülmez'in cenazesi köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'ÖLDÜRMEK İÇİN GİTMEMİŞTİM. HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

Jandarma tarafından gözaltına alınan Ercan Özkavlak'ın karakoldaki ifadesinde, "Azize ile 2-3 yıllık gönül ilişkimiz vardı. Kendisiyle sorunlarımız vardı. Bende orada çalışan Emrullah Yıldız'la ilişkisi olduğunu hissediyordum. İşyerine konuşmaya gittim. Öldürmek için gitmemiştim. Her şey bir anda oldu" dediği öğrenildi. Ercan Özkavlak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme? suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.