ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MESLEKTEN ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MESLEKTEN ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanmıştı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Murat Dalkuş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS
ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS
ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS
ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:06:46. #1.16#

title