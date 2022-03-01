Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı - Haberler

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Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberleri: 41 ve 57. Hükümet Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.

ANKARA (İHA) - 41 ve 57. Hükümet Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.

16.Dönem Niğde, 20 ve 21. Dönem Aksaray Milletvekili, 41 ve 57. Hükümet Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 82 yaşında dünyaya gözlerini yuman Sadi Somuncuoğlu için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Mübeccel, oğulları Tümen ve Tuğrul ile kızı Gökçen'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile ülkücü camiadan çok sayıda seveni katıldı. Sadi Somuncuoğlu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, göz yaşları ve tekbirler eşliğinde son yolculuğa uğurlandı. - ANKARA

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberi | Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu dualarla son yolculuğa uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sadi Somuncuoğlu, Hükümet, Cenaze, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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