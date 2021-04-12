Son dakika haberi! Eski Avustralya Başbakanı Turnbull: "Murdoch medyası, Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor"
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Son dakika haberi! Eski Avustralya Başbakanı Turnbull: "Murdoch medyası, Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor"

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Eski Avustralya Başbakanı Turnbull: 'Murdoch medyası, Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Avustralyalı medya patronu 90 yaşında Rupert Murdoch'a ait medya kuruluşlarının "Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırttığını" söyledi.

Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Avustralyalı medya patronu 90 yaşında Rupert Murdoch'a ait medya kuruluşlarının "Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırttığını" söyledi.

Ülke basınındaki habere göre, Turnbull, Avustralya Meclisi tarafından yürütülen bir soruşturmada komisyonun sorularını yanıtladı.

Turnbull, Avustralya'da Murdoch'a ait "News Corp" şirketinin azınlıkları hedef aldığını vurgulayarak, "Sürekli azınlıklara, özellikle de Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyorlar." ifadesini kullandı.

Başbakanlığı döneminde ülkesinin başarısını pekiştirmek üzere her şeyin çok kültürlü bir toplum için dizayn edildiğini savunan Turnbull, "Asıl hala kırıklığı ise Murdoch medyasının teröristlerin işini yapmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Turnbull, teröristlerin Müslümanlara, onlardan nefret ettiklerini, onları istemediklerini, kendilerinden olmadıklarını ve asla bir Avustralyalı olamayacakları mesajını verdiğini belirterek, Murdoch medyasının eylemlerinin milli çıkarlara kesinlikle aykırı olduğu yorumunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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