Son dakika haberi: Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı (2)
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Son dakika haberi: Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı (2)

17.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:00
Son dakika haberi: Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı (2)

Son dakika gelişmesine göre 'AYRILACAĞIM' DEYİNCE VURMUŞKahramanmaraş'ta, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren Taner Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'AYRILACAĞIM' DEYİNCE VURMUŞ

Kahramanmaraş'ta, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren Taner Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, sorgusunda, psikolojik sorunları olduğunu ve eşiyle kıskançlık nedeniyle daha önce de tartıştığını söyledi. Şahin, "Sabah yine kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bu sırada Serpil, 'Senden ayrılacağım, seninle olmuyor' deyince ben de tabancayla vurdum" dedi.

TUTUKLANDI

Taner Şahin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 


Son dakika haberi: Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı (2)
Son dakika haberi: Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı (2)
Son dakika haberi: Eşinin tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi, kurtarılamadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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