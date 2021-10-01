Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuş kendini böyle savundu: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım - Haberler
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Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuş kendini böyle savundu: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da eşi Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'i boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turgay Mert'in ifadesinde, "Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde uzman çavuşluk yaparken uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert, dün öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayarak, "Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak" diyerek telefonu kapattı.

H.A., Turgay Mert'i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert'i aradı. H.A., Aynur Mert telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde bulundu. Anne ile iki çocuğunun cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verdi.

Olayın ardından 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan da arandığı belirlenen Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu saptandı. Katil zanlısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından merkez Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolünde yakalandı. Turgay Mert, götürüldüğü İskenderun'da emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü söyledi. Turgay Mert'in ifadesinde, eşi Aynur'u elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lisede okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim" dediği belirtildi.

İfadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan katil zanlısı Mert, cinayeti neden işlediğini de anlattı. Askeriyede kendisine mobbing uygulandığını ileri süren Mert, "Sözleşmem yenilenmedi, ardından da hakkımda dava açıldı. Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuş kendini böyle savundu: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Son Dakika Haberleri
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