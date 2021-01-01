Esenyurt'ta yılın son saatlerindeki sahke içki baskını kamerada
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Esenyurt'ta yılın son saatlerindeki sahke içki baskını kamerada

01.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:27
Esenyurt'ta yılın son saatlerindeki sahke içki baskını kamerada

ESENYURT'ta, polis ekipleri tarafından dün akşam bir adrese yapılan baskında bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

ESENYURT'ta, polis ekipleri tarafından dün akşam bir adrese yapılan baskında bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. Baskın sonucunda 1 kişi gözaltına alınırken, işyeri mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir işyerinin sahte içki deposu olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren polis ekipleri, dün akşam adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında bin 400 litre sahte içki, 540 adet dolu şişe, 800 adet boş şişe, 300 adet sahte içki yapımında kullanılan kimyasal madde, çok sayıda etiket ile bandrol, 190 paket kaçak sigara 39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşyeri sahibi Celil K.' ye yapılan aramanın ardından adli işlem yapılırken, işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi. İşyeri sahibi işlemlerin ardından gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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