Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı

Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı

Son dakika habere göre ESENYURT Meydanı'nda polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

ESENYURT Meydanı'nda polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler, polis merkezine götürülürken, Nijerya uyruklu bir kişi meydanda fotoğrafçıya hatıra pozu verirken denetime takıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Meydanı ve meydan çevresinde yabancı uyruklu kişileri tek tek durdurdu, pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. Meydanda bir fotoğrafçıya hatıra pozu veren Nijerya uyruklu bir kişinin, fotoğrafı çektirmesi sonrası  polis ekiplerince kontrolleri yapıldı. Bu kişinin pasaportu ve evrakları eksik çıkınca polis midibüsüne bindirildi. Fotoğrafçı, " Bana poz verdi sonra polisler aldı onu. Pasaportu yokmuş götürdüler" diye konuştu.

İzin belgesi olmayan ve evraklarında eksiklik bulunan yaklaşık 30 kişinin ilk olarak  polis merkezine götürüleceği  ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

 


- İstanbul
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü.... Hatıra pozu verirken denetime takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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