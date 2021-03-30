Son dakika haberi... ESCUİNTLA - Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama

Son dakika haber: Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı lav püskürtmeye devam ederken çok sayıda kişi de bölgeye giderek volkanın patlamasını izledi.

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı lav püskürtmeye devam ederken çok sayıda kişi de bölgeye giderek volkanın patlamasını izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas