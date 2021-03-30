Son dakika haberi... ESCUİNTLA - Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
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Son dakika haberi... ESCUİNTLA - Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama

Anadolu Ajansı / Luis Vargas - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı lav püskürtmeye devam ederken çok sayıda kişi de bölgeye giderek volkanın patlamasını izledi.

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı lav püskürtmeye devam ederken çok sayıda kişi de bölgeye giderek volkanın patlamasını izledi.

Son dakika haberi... ESCUİNTLA - Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
Son dakika haberi... ESCUİNTLA - Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
Son dakika haberi... ESCUİNTLA - Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
Son dakika haberi... ESCUİNTLA - Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas

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