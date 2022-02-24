Son dakika haberi! Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 13 ile hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulan birçok eşya sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor.

Hastaneye çeşitli nedenlerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu, nüfus cüzdanı, cep telefonu, ehliyet, kalp pili, kulaklık, ziynet eşyası, otomobil anahtarı, plaka, çanta, cüzdan, kol saati, otobüs ve ATM kartı gibi birçok eşya, hastane personeli ve vatandaşlarca bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim ediliyor. Burada kayıt altına alınan eşyalar, gelen sahiplerine teslim ediliyor.

"Şehir Hastanesi'nde 220 güvenlik görevlisi bulunmakta. Hastaneye gelenler genelde panik halinde oluyor. İnsanlık hali, eşyalarını unutup ya da düşürebiliyor. Bazen de serviste yatan hastalar yanında refakatçisi olmadığından gözlük, saat, cep telefonu gibi eşyalarını unutabiliyor. 7/24 esasına göre vatandaşlara hizmet veren hastanede hasta veya hasta yakınları tedavileri süresince veya tedavileri bitip hastaneden ayrıldıklarında unuttukları eşyalar olabiliyor. Unutulan veya kaybolan bu eşyalar, buluntu eşya evrak tutanakları ile görevliler tarafından kayıt altına alınıyor. Kayıp eşyaları çelik kasalarda koruma altına alıyoruz. Kaybettikleri ve unuttukları eşyaları hatırlayıp bize gelen sahiplerine teslim ediyoruz."