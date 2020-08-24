Son dakika haberi: ERZURUM Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi Son dakika gündem haberine göre Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesiErzurum'un İspir ilçesinde bir yılanın balık avladığı an amatör kamera tarafından görüntülendi.

Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi

Erzurum'un İspir ilçesinde bir yılanın balık avladığı an amatör kamera tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tartışmalara neden oldu. Kimi görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken kimi de doğanın kanunu bu olduğunu ifade ederek doğrusunun yapıldığı belirtildi. Görüntüleri çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden korkup balığı bırakarak kaçtığını açıkladı.

İspir'in Yedigöller mahallesinden geçen Aksu Deresinde yılan ile alabalık arasındaki yaşam mücadelesi Yolbilen mahallesinde oturan Burak Erman tarafından cep telefon ile kaydedildi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan derede kuyruğundan yakaladığı alabalığı kıyıya doğru sürükleyerek yutmaya çalıştı. Yılana karşı koymak isteyen balığın mücadelesi zaman zaman yetersiz kaldı. Yılan, karnını doyurmak için avını öldürüp yemek isterken, alabalık ise, hayatta kalmak için dakikalarca mücadele verdi. Sosyal paylaşımda yılanın balığı kıyıya çekmesi ile birlikte görüntü de sona eriyor. İzlenen görüntüler ise sözlü tartışmalara neden oldu. Kimi görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken kimi de doğanın kanunu bu olduğunu ifade ederek doğrusunun yapıldığı belirtti. Belgeseli andıran görüntüyü çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden korkup balığı bırakarak kaçtığını açıklayarak tartışmalara noktayı koydu.

Kaynak: DHA