Son dakika haberi... Erzurum'da yüksekten düşen öğrenci ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde bir okulun penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı.

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebutalip Özer (18), sabah saatlerinde, okulun 5. katındaki sınıfın penceresinden henüz belirlenemeyen sebeple düştü.

Ders başlamadan gerçekleştiği belirtilen olayda önce bir aracın üzerine ardından sokağa düşen Özer, yaralandı.

Özer, çevreden görenlerin durumu bildirmesiyle gelen ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada müdahalesi yapılan Özer, sağlık durumunun ağır olması yüzünden zaman kaybedilmemesi amacıyla ilçeye gönderilen ambulans helikopter ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Oltulu esnaf Şeref Polat, AA muhabirine, depremde binası hasar gören imam hatip lisesi öğrencilerinin daha önce dershane olan binada eğitim gördüğünü belirterek, sabah saatlerinde bir öğrencinin pencereden düşerek yaralandığını söyledi.

Özer düştükten sonra olayı fark ettiğini anlatan Polat, "Sabah bir gürültüyle dışarı çıktık. Geldiğimizde çocuğun aracın köşesine, oradan da yere düştüğünü gördük. 5. kattan düştüğünü öğrendik. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler." dedi.

Olay yerine gelen polislerde okul ve Özer'in düştüğü alanda incelemelerde bulundu.

Öğrencinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.