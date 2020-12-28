Son dakika haber... Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı: 1 asker öldü
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Son dakika haber... Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı: 1 asker öldü

28.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:26
Son dakika haber... Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı: 1 asker öldü

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan'ın Hocavend bölgesinde ormanlık alanda saklanan Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerine saldırması sonucu 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, 1 askeri ise yaralandı.

Azerbaycan'ın Hocavend bölgesinde ormanlık alanda saklanan Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerine saldırması sonucu 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti, 1 askeri ise yaralandı.

Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hocavend ilinin Ağdam (Akaku) köyünde meydana gelen olayda, ormanlık alanda saklanan 6 Ermenistan askerinin Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralanırken, 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Yaralanan asker Emin Aliyev'e ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve hayati riskinin olmadığı bildirildi. Saldırıda şehit olan askerin Elmir Gamberov olduğu açıklandı. Bakanlık, şehidin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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