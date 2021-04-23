Son dakika haberi... Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan...
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Son dakika haberi... Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan...

Son dakika haberi... Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: 'Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan...
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum.

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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