Son dakika haberi... Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan...

Son dakika gündem haberi: Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum.