Son dakika haberi | Eren Bülbül şehadetinin 3. yılında anılıyor Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin üçüncü yılında sosyal medya hesaplarından anılıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin üçüncü yılında sosyal medya hesaplarından anılıyor.

Konya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki Eren Bülbül'ün fotoğrafına yer verdiği paylaşımında; "Gönlünde vatan aşkıyla 'Hainler burada' derken şehit düştü. Eğil Karadeniz dağları eğil, kara bağrına bir koç yiğit düştü." ifadeleri kullanıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında da Çanakkale Savaşına giden giden genç askerler ve Eren Bülbül'ün fotoğrafıyla; "Siz bütün 15'lileri Çanakkale'de mi kaldı sandınız?" mesajı paylaşıldı.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü de Eren Bülbül'ün ayakkabılarının fotoğrafının yer aldığı, "Babadan maaşı, süslü püslü ayakkabıları yoktu. Nerede iş bulsa çalışırdı. İlk yevmiyesiyle de kara lastik almıştı. Ne seni ne o güzel yüreğini unutmayacağız." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA