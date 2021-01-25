Son dakika haberi! Erdoğan: "Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz."
25.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:50
Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz.
Erdoğan: "Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy