Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı
Gelen son dakika haberine göre Endonezya, Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşılarından olan, Çin menşeili Sinovac aşısını 12-17 yaşları arasındaki çocuklara uygulamaya başladı.
Endonezya, Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşılarından olan, Çin menşeili Sinovac aşısını 12-17 yaşları arasındaki çocuklara uygulamaya başladı. Sinovac aşısı ilk olarak Cakarta'daki SMAN 20 Lisesi'ndeki öğrencilere uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo