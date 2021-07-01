Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

Gelen son dakika haberine göre Endonezya, Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşılarından olan, Çin menşeili Sinovac aşısını 12-17 yaşları arasındaki çocuklara uygulamaya başladı.