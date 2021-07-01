Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı
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Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Anton Raharjo - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Endonezya, Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşılarından olan, Çin menşeili Sinovac aşısını 12-17 yaşları arasındaki çocuklara uygulamaya başladı.

Endonezya, Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşılarından olan, Çin menşeili Sinovac aşısını 12-17 yaşları arasındaki çocuklara uygulamaya başladı. Sinovac aşısı ilk olarak Cakarta'daki SMAN 20 Lisesi'ndeki öğrencilere uygulandı.

Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı
Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı
Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı
Son dakika haberi! Endonezya'da 12-17 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo

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