Son dakika haberi | "En İyi Narkotik Polisi Annedir" projesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlemesi konusunda broşür dağıtımı yapıp vatandaşları bilgilenirdi.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte ekipler vatandaşa uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla broşür dağıtarak bilgilendirici konuşmalar yaptı. Etkinliğe vatandaş yoğun ilgi gösterirken, görevli ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanımının zararları ve ortaya çıkardığı sonuçlar anlatıldı. Etkinlik sırasında "KEM" şube müdürlüğünün hassas burunlu köpekleri de vatandaşın ilgi odağı oldu. Özellikle anne ve babalara yönelik bilgilendirme yapılırken çocukların madde kullanımından nasıl korunacağı anlatıldı. Etkinlik ile İç İşleri Bakanlığı'nın "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında ailelerin ve özellikle de annelerin bilinçlendirmesi hedefleniyor. Etkinlikte ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele için kullanılan "UYUMA" mobil uygulaması da tanıtıldı.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde bağımlılığının ne olduğu, başlama sebeplerinin anlatıldığı broşürlerde ailelerin bu tür durumlarla karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiği de anlatılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı