Son dakika haberi! En çok vaka görülen Samsun'da koronavirüse karşı 'muska' türedi

TÜRKİYE'de vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da, kendisini din görevlisi olarak tanıtan kişilerin, koronavirüsten korunmak isteyen bazı vatandaşların duygularının suistimal ederek, para karşılığı 'koronavirüs muskası' yazdığını iddia edip dolandırdığı belirtildi. Bu muskaların son günlerde yayıldığını söyleyen Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, "Dini suiistimal eden şarlatanlara pirim vermeyelim. Korona muskası diye bir şey yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'da, koronavirüsten korunmak isteyen bazı vatandaşların, kendilerini din görevlisi olarak tanıtan kişilerce 'koronavirüs muskası' adı altında muska yazıp para alarak dolandırdığı belirtildi.

'KORONAYI DÜZELTİRİM' DİYEN ŞARLATANLAR ORTAYA ÇIKTI'Son günlerde kentte 'koronavirüs muskası' adı altında temin edilen muskaların yayıldığına dikkat çeken Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, vatandaşları uyardı.

22 yıldır metafizik üzerine araştırmalar yaptığını söyleyen Şentürk, "Maalesef son zamanlarda 'korona muskaları' türedi. İnsanlar zaten koronavirüsten dolayı dışarı çıkmaya korkuyor, bu durum ayrıca bir panik havasına da neden oluyor. Ama dolandırıcılık sistemi de buradan besleniyor, yeni olaylar neyse anında bir dolandırıcılık sistemi uygulanıyor. 'Koronayı düzeltirim' diyen çeşitli şarlatanlar ortaya çıktı. Mesela son zamanlarda boşanma olayları çok, 'gideni geri getirme' gibi olaylara şahit oluyoruz. Bu tür olaylara kesinlikle ve kesinlikle inanmayınız. Korona muskası diye bir şey yoktur. Kuran-ı Kerim'i okuyabilirsiniz, dua edebilirsiniz ama bu tıbbi bir sorundur. Bizler de bilinmeyenleri araştırmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız okusalar 'korona muskası' diye bir şeyin olmadığını bilecekler. Bir sağlık problemi olduğunda Peygamber Efendimiz, doktorlara yönlendirmiştir. Halkımız bu yönde dolandırılmasın, halkımızın bilinçlenmesini istiyorum. Bu tür dini suiistimal eden şarlatanlara pirim vermeyelim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR