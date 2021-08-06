Son dakika haberi! Emekli öğretmenden hastaneye 250 bin liralık cihaz bağışı
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Son dakika haberi! Emekli öğretmenden hastaneye 250 bin liralık cihaz bağışı

Son dakika haberi! Emekli öğretmenden hastaneye 250 bin liralık cihaz bağışı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NİĞDE'de, 20 sene öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Gülser Erol, Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne kendi ve kaybettiği eşi Vural Erol adına 250 bin lira değerinde cihazlar bağışladı.

NİĞDE'de, 20 sene öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Gülser Erol, Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne kendi ve kaybettiği eşi Vural Erol adına 250 bin lira değerinde cihazlar bağışladı.

Kentte 'Gül öğretmen' olarak tanınan ve emekli olduktan sonra Adana'da yaşayan Gülser Erol tarafından Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne 250 bin lira değerinde göz ultrasonografi, el tonometri ve göz görüntülemeli mikroskop cihazı bağışı yapıldı. Bağışın ardından Vali Yılmaz Şimşek, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Bilal Günaydın tarafından Erol'a plaket verildi. 

Gülser Erol, göz hastalıkları tedavisine bir nebze de olsa katkı sağlayacağı için mutluluk duyduğunu belirterek, "İmkanı olan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bilim insanlarına ve hastanemize sahip çıkalım" diye konuştu.Erol'a teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek ise "Öğretmenimize bu davranışı için teşekkür ederiz. Bağışta bulunulan cihazlar hastanemize ve hastalarımıza çok büyük yararlar sağlayacak" dedi.Başhekim Günaydın da "Cihazlar sayesinde artık çoğu göz tedavilerini çevre illere göndermeden hastanemizde yapacağımızdan dolayı çok mutluyuz. Bağışçımızın emekli öğretmen olması ve alınan cihazların asistan eğitiminde de kullanılacak olması anlamlı" diye konuştu.

Polikliniğin girişine, Gülser Erol'un kaybettiği eşi Vural Erol'un da anısının yaşatılması için kentte 'Gül öğretmen' olarak tanındığı için Gül- Vural Erol tarafından cihazların bağışlandığına dair tabela asıldı.


Son dakika haberi! Emekli öğretmenden hastaneye 250 bin liralık cihaz bağışı
Son dakika haberi! Emekli öğretmenden hastaneye 250 bin liralık cihaz bağışı
Son dakika haberi! Emekli öğretmenden hastaneye 250 bin liralık cihaz bağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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