Son dakika haberi... Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 4 gözaltı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede futbol ve diğer spor branşlarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatanlara, kumar için yer ve imkan sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belde merkezinde faaliyet gösteren bazı kıraathane ve çay ocaklarında sanal bahis oynattığı gerekçesiyle H.D, E.C, M.D. ve M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu ve 5 sim kart ele geçirildi.

Ayrıca, M.D'ye ait iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 600 makaron ile 19 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:53:52. #1.16#

title