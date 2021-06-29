Son dakika haberi... Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede futbol ve diğer spor branşlarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatanlara, kumar için yer ve imkan sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belde merkezinde faaliyet gösteren bazı kıraathane ve çay ocaklarında sanal bahis oynattığı gerekçesiyle H.D, E.C, M.D. ve M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu ve 5 sim kart ele geçirildi.

Ayrıca, M.D'ye ait iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 600 makaron ile 19 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen