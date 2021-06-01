Son dakika haberi: Elazığ'da eski meclis üyesi bıçakla öldürüldü

Son dakika haberler... ELAZIĞ'da, Ebubekir Akgül (69), aralarında husumet bulunan S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ELAZIĞ'da, Ebubekir Akgül (69), aralarında husumet bulunan S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Akgül'ün ilgi genel meclisi eski üyesi olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Hürriyet Caddesi bulunan bir iş hanında meydana geldi. S.Y., iddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2009-2014 yılları arasında il genel meclis uyesi olan Ebubekir Akgül'e (69) ait iş yerine geldi. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, S.Y. yanında getirdiği bıçakla Ebubekir Akgül'ü göğsünden ve karnından ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Akgül, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akgül, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan S.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli