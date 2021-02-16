Son dakika haberi... Elazığ'da, aranan şüphelilere operasyonda 33 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Elazığ'da, aranan şüphelilere operasyonda 33 tutuklama

16.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:21
Son dakika haberi... Elazığ'da, aranan şüphelilere operasyonda 33 tutuklama

Son dakika habere göre ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 93 kişi yakalandı.

ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 93 kişi yakalandı. Şüphelilerden 33'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde aranan kişiler ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelileriyle ilgili çalışma gerçekleştirildi. Son 1 haftada yapılan çalışmalarda 78'i çeşitli suçlardan aranan, 15'i de asayiş olaylarının şüphelisi olmak üzere toplam 93 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucu, çalıntı motosiklet, cep telefonu ve 15 plastik pencere bulundu. Çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden 33'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 9 kişi de bulunarak, yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Merve Dizdar Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Elazığ'da, aranan şüphelilere operasyonda 33 tutuklama - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:32:59. #1.14#
title