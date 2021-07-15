Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
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Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında şehitler için kortej yürüyüşü düzenlendi.

ELAZIĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında şehitler için kortej yürüyüşü düzenlendi. Elazığ Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk etkinlik Vali Erkaya Yırık, protokol üyeleri ve çok sayıda kişinin katılımıyla 15 Temmuz şehitleri için Gazi Caddesi'nden Valilik Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Valilik Meydanı'nda mehteran takımının gösterisiyle devam eden programda şehitler için dualar okundu.

Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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