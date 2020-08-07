Son dakika haberi | Elazığ'da 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirildi Son dakika haberlerine göre Elazığ'da 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirildiELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Elazığ'da 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmalarında, İstanbul'dan çok sayıda kaçak uyarıcı madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere, kent girişinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1050 uyarıcı hap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA