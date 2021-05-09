Son dakika haberi | Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü Anneler Günü
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Son dakika haberi | Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü Anneler Günü

Son dakika haberi | Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü Anneler Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Şehit yakınları, Anneler Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Hüznün hakim olduğu şehitlikte, şehit yakınları şehitlerin kabri başında dua etti. Her Anneler Günü'nde olduğu gibi bugün de şehitleri ziyarete gelen yakınları, kabirlerini temizledi.

"Acımı hafifletmeye çalışıyorum"

Vezneciler'de 2016 yılında Çevik Kuvvet ekiplerinin geçişi sırasında yapılan bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Gökhan Topçu'nun annesi Fadime Topçu, "Bugün Anneler Günü. Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldim. Oğlum Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da bombalı saldırıda şehit oldu. Sürekli geliyorum ben buraya. Bugün özel bir gün. Burada oturuyorum, dertleşiyorum oğlum ile. Acımı hafifletmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız bize gelemiyor, biz onlara gidiyoruz"

'Hendek' operasyonlarında 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin annesi Meryem Beki ise, "Oğullarımız, çocuklarımız bize gelemiyor, biz onlara gidiyoruz. Bir şekilde mücadele ediyoruz. Dün buradaydık kandildi. Bugün buradayız. Bildiğiniz gibi. Buraya geldiğimizde rahatlıyoruz. Evlatlarımız burada" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü Anneler Günü
Son dakika haberi | Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü Anneler Günü
Son dakika haberi | Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü Anneler Günü
Son dakika haberi | Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü Anneler Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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