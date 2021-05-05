Son dakika haberi! Edirne'de yaşlı adamın eşinin boğazını keserek öldürdüğü ileri sürüldü
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Son dakika haberi! Edirne'de yaşlı adamın eşinin boğazını keserek öldürdüğü ileri sürüldü

Son dakika haberi! Edirne'de yaşlı adamın eşinin boğazını keserek öldürdüğü ileri sürüldü
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Edirne'de eşinin boğazını keserek öldürüldüğü iddia edilen yaşlı adam gözaltına alındı.

Edirne'de eşinin boğazını keserek öldürüldüğü iddia edilen yaşlı adam gözaltına alındı.

Hava ilçesi Naipyusuf köyünde yaşayan H.G (73) ile eşi G.G (71) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.G, eşi G.G'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından şüpheli H.G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

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