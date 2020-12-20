Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

20.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:18
Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

Son dakika haberler... Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Salgın döneminde Edirne'de kalan Kosova, Türkmenistan, Makedonya, Yunanistan ve Mısır uyruklu öğrenciler, kedi, köpek ve kuşlar için atık pet şişelerden yemlik hazırladı.

Hazırladıkları yemlikleri Kent Ormanı'nda ağaçların yanına yerleştiren öğrenciler, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Derneğin başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin sevgiyle başladığını söyledi.

Sokak hayvanlarının salgın döneminde yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak amacıyla kedi, köpek ve kuşlar için etkinlik yapmak istedik. Öğrencilerimiz atık pet şişelerden pratik mama ve suluk kapları ürettiler. Biliyoruz ki çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Herkes bu minik canların yaşaması için yapacağı küçük şeyler olduğunu unutmamalı. Kent Ormanı'nda kuşlar için ağaçlara yemliklerimizi astık, isteyen bu kapları daha sonra yem ile doldurabilir. Yine kedi ve köpekler için de mama ve su kaplarını uygun yerlere bıraktık. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Serdar Ortaç Merve Dizdar
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Edirne'de yabancı uyruklu öğrenciler sokak hayvanlarını besledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:19:58. #1.14#
title