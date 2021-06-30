Son dakika haberi! Edirne'de otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberi! Edirne'de otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi! Edirne'de otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği sorumlu müdürü İsmail Aslan, kullandığı otomobilin traktörle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği sorumlu müdürü İsmail Aslan, kullandığı otomobilin traktörle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

İsmail Aslan'ın (48) kullandığı birliğe ait 22 NP 202 plakalı otomobil, Sazlıdere köyü kavşağında buğday yüklü traktörle çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi, sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Aslan'ın cenazesi Arpaç köyündeki evine getirilerek, helallik istendi.

Aslan'ın cenazesi köy mezarlığında öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye Aslan'ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan da Aslan için taziye yayımladı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberi! Edirne'de otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi! Edirne'de otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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