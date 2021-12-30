Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDISamsun'da, Hayriye Soylu'nun (53) yaşamını yitirdiği, okula götürdüğü torunu Ecrin Hira Elzeren'in (7) de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü Salih Zeki Kaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI
Samsun'da, Hayriye Soylu'nun (53) yaşamını yitirdiği, okula götürdüğü torunu Ecrin Hira Elzeren'in (7) de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü Salih Zeki Kaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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