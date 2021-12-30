Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2) - Haberler
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Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDISamsun'da, Hayriye Soylu'nun (53) yaşamını yitirdiği, okula götürdüğü torunu Ecrin Hira Elzeren'in (7) de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü Salih Zeki Kaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI

Samsun'da, Hayriye Soylu'nun (53) yaşamını yitirdiği, okula götürdüğü torunu Ecrin Hira Elzeren'in (7) de yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü Salih Zeki Kaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada

Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri

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