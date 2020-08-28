Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı
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Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı

D-100 Karayolu Maltepe mevkinde bir otomobil aşırı hız nedeniyle yan yola uçtu. Yan yola uçan otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

28.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:33

Saat 06.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu öne sürülen 34 KJ 6691 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yola uçtu. Daha sonra 34 BOM 599 plakalı TIR'a arkadan çarpan araç, çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde olan ve emniyet kemeri takmadığı öğrenilen 2 kişi yola savruldu.

Durumu gören diğer sürücüler hızla sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 üzerinde güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan 1'isinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın olduğu noktada trafik oluşurken çekici yardımıyla otomobilin kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

"İKİSİ DE ALKOLLÜYDÜ"

Kazaya karışan TIR sürücüsü Candan Karaca, Ben yan yoldan Kartal istikametinde ilerliyordum. Büyük bir gürültü sesi oluştu ve arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkiyle ben durdum. Otomobilden 2 kişi dışarı fırladı. İkisi de alkollüydü, birisi sendeliyordu. Birisinin durumu ağırdı " diye konuştu. Öte yandan, araç hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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