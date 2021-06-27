Son dakika haberi: Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
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Son dakika haberi: Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Zonguldak'ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu.

Zonguldak'ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
Son dakika haberi: Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
Son dakika haberi: Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu
Son dakika haberi: Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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