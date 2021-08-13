Son dakika haberi: Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Son dakika haberi: Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberi: Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın korku ve paniği bir arada yaşattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın korku ve paniği bir arada yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan Serdar Doğan'a ait düğün salonunun sundurma diye tabir edilen alanında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken düğün salonunda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Öte yandan düğün salonu sahibi Serdar Doğan'ın ünlü sanatçı Latif Doğan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi: Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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