Son dakika haberi: Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Gelen son dakika haberine göre - Düdüklü tencere bomba gibi patladı Yemek yaptığı sırada patlayan düdüklü tencere 46 yaşındaki Münevver Samancı'nın vücudunda yanıklar oluşturdu Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.
- Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Yemek yaptığı sırada patlayan düdüklü tencere 46 yaşındaki Münevver Samancı'nın vücudunda yanıklar oluşturdu
ERZURUM - Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Münevver Samancı, düdüklü tencerede yemek yaparken patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan kadın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi görüyor.
Düdüklü tencerelerin kesinlikle kullanılmamasını isteyen Samancı, ev hanımlarına "Sakın evinize düdüklü tencere sokmayın" dedi.