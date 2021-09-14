Son dakika haberi: Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Haberler
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Son dakika haberi: Düdüklü tencere bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Düdüklü tencere bomba gibi patladı Yemek yaptığı sırada patlayan düdüklü tencere 46 yaşındaki Münevver Samancı'nın vücudunda yanıklar oluşturdu Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.

- Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Yemek yaptığı sırada patlayan düdüklü tencere 46 yaşındaki Münevver Samancı'nın vücudunda yanıklar oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Münevver Samancı, düdüklü tencerede yemek yaparken patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan kadın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi görüyor.

Düdüklü tencerelerin kesinlikle kullanılmamasını isteyen Samancı, ev hanımlarına "Sakın evinize düdüklü tencere sokmayın" dedi.

Son dakika haberi: Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberi: Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberi: Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberi: Düdüklü tencere bomba gibi patladı
İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı

Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

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