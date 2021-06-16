Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ

Son dakika haberi: ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Mehmet Çakmak, masasına kimin bıraktığını bilmediği yenidoğana ait göbek bağı ile 2,5 yıldır çantasında taşıdığı oğlunun göbek bağını hastanenin bahçesine gömdü.

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Mehmet Çakmak, masasına kimin bıraktığını bilmediği yenidoğana ait göbek bağı ile 2,5 yıldır çantasında taşıdığı oğlunun göbek bağını hastanenin bahçesine gömdü.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Mehmet Çakmak, pazartesi günü öğle arasından sonra odasına döndüğünde masasında peçete buldu. Peçeteyi açan Çakmak, içinde yeni doğmuş bebeğe ait göbek bağı buldu. Şaşkınlık yaşayan Çakmak, göbek bağının, çocuğunun doktor olmasını isteyen aile tarafından bırakıldığını düşündü. Bunun üzerine Çakmak, göbek bağını, tanımadığı bebeğin ailesinin isteğinin yerine gelmesi için hastanenin bahçesine gömmeye karar verdi. Çakmak, daha sonra hastane bahçesine gidip, 2,5 yıl önce dünyaya gelen oğlu Taha'nın da çantasında taşıdığı göbek bağını masasına bırakılan ile birlikte ağacın altına gömdü. Dr. Çakmak, göbek bağlarını tıp fakültesi bahçesine gömdüğü anları da cep telefonu kamerası ile çektirerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

'ATMAYA KIYAMADIM, GÖMDÜM'

Sosyal medyada ilgi gören video sonrası açıklama yapan Dr. Mehmet Çakmak, meslek hayatında ilk kez böyle ilginç olayla karşılaştığını belirterek, "Poliklinik odasındaki masada yeni doğmuş bebeğin göbek bağını buldum. Göbek bağını peçete içinde masama kimin bıraktığını bilmiyorum. Göbek bağını muhtemelen bir anne batıl inanca uyarak çocuğu doktor olsun, diye masama bırakmıştır. Bu bir gelenektir ve herkes çocuğunun göbek bağını farklı yerlere bırakıyor. Ben de göbek bağını atmaya kıyamadım. Çocuğunun doktor olmasını isteyen annenin bıraktığı göbek bağını hastanenin bahçesindeki dut ağacının altına gömdüm" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN GÖBEK BAĞINI ÇANTAMDA TAŞIYORDUM'

Kim tarafından bırakıldığını bilmediği göbek bağının yanına 2,5 yıl önce dünyaya gelen ve çantasında taşıdığı kendi oğlunun göbek bağını da gömdüğünü anlatan Çakmak, "2,5 yıl önce doğan çocuğumun göbek bağını çantamda taşıyordum. Bir yere gömmeye fırsatım olmadı. Masama bırakılan göbek bağının yanına kendi çocuğumun göbek bağını da gömdüm. Bölgede bu tür batıl inançlar var hatta muskalar ile çocuğun ameliyata alınmasını isteyen aileler oluyor. İnşallah hastane bahçesine gömdüğüm iki göbek bağının sahiplerinin kaderi güzel olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı