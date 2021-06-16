Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Mehmet Çakmak, masasına kimin bıraktığını bilmediği yenidoğana ait göbek bağı ile 2,5 yıldır çantasında taşıdığı oğlunun göbek bağını hastanenin bahçesine gömdü.

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Mehmet Çakmak, masasına kimin bıraktığını bilmediği yenidoğana ait göbek bağı ile 2,5 yıldır çantasında taşıdığı oğlunun göbek bağını hastanenin bahçesine gömdü.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Mehmet Çakmak, pazartesi günü öğle arasından sonra odasına döndüğünde masasında peçete buldu. Peçeteyi açan Çakmak, içinde yeni doğmuş bebeğe ait göbek bağı buldu. Şaşkınlık yaşayan Çakmak, göbek bağının, çocuğunun doktor olmasını isteyen aile tarafından bırakıldığını düşündü. Bunun üzerine Çakmak, göbek bağını, tanımadığı bebeğin ailesinin isteğinin yerine gelmesi için hastanenin bahçesine gömmeye karar verdi. Çakmak, daha sonra hastane bahçesine gidip, 2,5 yıl önce dünyaya gelen oğlu Taha'nın da çantasında taşıdığı göbek bağını masasına bırakılan ile birlikte ağacın altına gömdü. Dr. Çakmak, göbek bağlarını tıp fakültesi bahçesine gömdüğü anları da cep telefonu kamerası ile çektirerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

'ATMAYA KIYAMADIM, GÖMDÜM'

Sosyal medyada ilgi gören video sonrası açıklama yapan Dr. Mehmet Çakmak, meslek hayatında ilk kez böyle ilginç olayla karşılaştığını belirterek, "Poliklinik odasındaki masada yeni doğmuş bebeğin göbek bağını buldum. Göbek bağını peçete içinde masama kimin bıraktığını bilmiyorum. Göbek bağını muhtemelen bir anne batıl inanca uyarak çocuğu doktor olsun, diye masama bırakmıştır. Bu bir gelenektir ve herkes çocuğunun göbek bağını farklı yerlere bırakıyor. Ben de göbek bağını atmaya kıyamadım. Çocuğunun doktor olmasını isteyen annenin bıraktığı göbek bağını hastanenin bahçesindeki dut ağacının altına gömdüm" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN GÖBEK BAĞINI ÇANTAMDA TAŞIYORDUM'

Kim tarafından bırakıldığını bilmediği göbek bağının yanına 2,5 yıl önce dünyaya gelen ve çantasında taşıdığı kendi oğlunun göbek bağını da gömdüğünü anlatan Çakmak, "2,5 yıl önce doğan çocuğumun göbek bağını çantamda taşıyordum. Bir yere gömmeye fırsatım olmadı. Masama bırakılan göbek bağının yanına kendi çocuğumun göbek bağını da gömdüm. Bölgede bu tür batıl inançlar var hatta muskalar ile çocuğun ameliyata alınmasını isteyen aileler oluyor. İnşallah hastane bahçesine gömdüğüm iki göbek bağının sahiplerinin kaderi güzel olur" dedi.

Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ
Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ
Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ
Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi, 13 kantin daha kapanma yolunda
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi, 13 kantin daha kapanma yolunda
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Burcu Biricik Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! DOKTOR, MASASINA BIRAKILAN GÖBEK BAĞINI ÇOCUĞUNUNKİ İLE HASTANE BAHÇESİNE GÖMDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 10:01:19. #1.16#

title