Son dakika haberi: DOKTOR BABA İLE 11 YAŞINDAKİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika haberi: DOKTOR BABA İLE 11 YAŞINDAKİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aile hekimliği yapan 2 çocuk babası Mustafa Ersoy(55) ile 11 yaşındaki kızı Ceren Ersoy, evlerinde ölü olarak bulundu.

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aile hekimliği yapan 2 çocuk babası Mustafa Ersoy(55) ile 11 yaşındaki kızı Ceren Ersoy, evlerinde ölü olarak bulundu. Bonyoda iple asılı cesedi bulunan Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak üzerindeki binan dubleks katında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa Ersoy, bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı. Bu sabah hemşire olan G. Ersoy, eşinin odasına kahvaltı götürdüğünde kilitli olan kapıyı açamadı. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeriye gider G. Ersoy, kızını yatak odasının arkasında yerde hareketsiz yatarken, eşini de banyoda iple asılı halde cansız bedenlerini buldu.

G. Ersoy'un haber vermesiyle birlikte eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba ve kızının hayatlarını kaybettiğini belirlendi. Polis, Mustafa Ersoy'un kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Evde detaylı inceleme yapan polis, anne G. Ersoy ve oğlu A.Ersoy'un ifadelerine başvurdu.

Ölen baba ve kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Son dakika haberi: DOKTOR BABA İLE 11 YAŞINDAKİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: DOKTOR BABA İLE 11 YAŞINDAKİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: DOKTOR BABA İLE 11 YAŞINDAKİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: DOKTOR BABA İLE 11 YAŞINDAKİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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