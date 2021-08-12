Son dakika haberi | Diyarbakır'da mera kavgası: 2 ölü (2)

Son dakika haber: YARALI KURTARILAMADIGündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve Erdal Kaçar'ın (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölü sayısı, helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cuma Umay (44) ile...