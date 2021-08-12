Son dakika haberi | Diyarbakır'da mera kavgası: 2 ölü (2)
Son dakika haber: YARALI KURTARILAMADIGündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve Erdal Kaçar'ın (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölü sayısı, helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cuma Umay (44) ile...
YARALI KURTARILAMADI
Gündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve Erdal Kaçar'ın (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölü sayısı, helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cuma Umay (44) ile 2'ye yükseldi.Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin