Son dakika haberi | Diyarbakır'da mera kavgası: 2 ölü (2)
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da mera kavgası: 2 ölü (2)

Son dakika haberi | Diyarbakır'da mera kavgası: 2 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: YARALI KURTARILAMADIGündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve Erdal Kaçar'ın (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölü sayısı, helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cuma Umay (44) ile...

YARALI KURTARILAMADI

Gündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve Erdal Kaçar'ın (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölü sayısı, helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cuma Umay (44) ile 2'ye yükseldi. 

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),

 


Son dakika haberi | Diyarbakır'da mera kavgası: 2 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin

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