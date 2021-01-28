Şiddete uğrayan kadın baba evine sığındı, cani koca barışma vaadiyle kandırdığı eşini katletti

Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesinde meydana gelen olayda; Mehmet B., 6 çocuk annesi Süryan B.'ye şiddet uyguladı. Defalarca baba evine sığınan Süryan B., eşi tarafından ikna edilerek tekrardan evine döndü. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından tekrar şiddete uğrayan Süryan B., tekrar babasının evinin yolunu tuttu. Mehmet B., düzeldiğini ve bir daha asla şiddet uygulamayacağını söyledi. Kocasının sözüne güvenen Süryan B., tekrar evine döndü. Süryan B., öğlen saatlerinde oğlu Azad ve kardeşi Fatma S. ve kocasının yeğeni ile birlikte evde oturduğu esnada eşinin silahlı saldırısına uğradı.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Süryan B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda Fatma S. başına isabet eden kurşun nedeni ile ağır yaralanırken, oğlu Azad bacağından ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Süryan B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL