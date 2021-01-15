Son dakika haberi... Diyarbakır'da 1 mahalle, karantinaya alındı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Kortaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani'ye bağlı kırsal Kortaş Mahallesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ergani Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kortaş Mahallesi'nin, 14 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat TAŞTEKİN