Son dakika haberi... Diyarbakır'da 1 mahalle, karantinaya alındı
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da 1 mahalle, karantinaya alındı

15.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:09
Son dakika haberi... Diyarbakır'da 1 mahalle, karantinaya alındı

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Kortaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Kortaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani'ye bağlı kırsal Kortaş Mahallesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ergani Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kortaş Mahallesi'nin, 14 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat TAŞTEKİN

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