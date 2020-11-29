Dışişleri Bakanlığı: "Nijerya'daki menfur terör eylemini kınıyoruz"
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Dışişleri Bakanlığı: "Nijerya'daki menfur terör eylemini kınıyoruz"

29.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:37
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. hakkında bir açıklama yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, dün Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde gerçekleşen ve onlarca insanın hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütü tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen hunhar saldırıda 40'tan fazla tarım işçisinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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