Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli... - Haberler
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında,

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi. - KİŞİNEV

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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