Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
09.02.2021 19:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:23
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu, Maskat Uluslararası Havalimanı'nda Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı